جريمة مروعة باليمن.. مسلح حوثي يقتل والديه رميا بالرصاص

في جريمة مروعة، أقدم مسلح حوثي في محافظة المحويت، شمال اليمن، مساء الأحد، على قتل والده ووالدته رمياً بالرصاص.

وقال مصدر محلي، إن محمد علي الحرازي، أحد مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، 30 عاماً، من أهالي عزلة الأحجول الأعلى، في مديرية حفاش محافظة المحويت، أطلق النار على والديه قبل مغرب الأحد، ليفارقا الحياة.

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كما أوضح أن الجاني ضرب والده علي الحرازي بطلقة نارية من سلاحه (كلاشينكوف) في الصدر، أثناء تواجده داخل منزله، ليرديه قتيلاً، على الفور، بحسب ما نقلته صحيفة "الشارع" اليمنية.

رصاصة في رأس الأم مباشرة

وأضاف أن والدة الجاني أخذت تستغيث بالجيران لإنقاذ زوجها، فما كان من ابنها القاتل إلا أن أطلق عليها رصاصة أصابتها في الرأس، لتفارق الحياة مباشرة.

كما أفاد المصدر أن أشقاء وشقيقات الجاني، محمد الحرازي، أصيبوا بذهول وهم ينظرون إلى أبيهم وأمهم يصارعان الموت والدماء تنزف من جسديهما. ولم يحركوا ساكناً، خوفاً على حياتهم، قبل أن يقوم أخوهم الجاني بأخذ ما يحتاج من مال أبيه ليفرّ هاربا.

وذكر المصدر أنه بعد فرار الجاني وابتعاده من منزل والده، استغاث أشقاؤه بالجيران بمحاولة إنقاذ والديهم، إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة.

كما تم التواصل مع الأهالي في المناطق المجاورة وإبلاغهم عن الجاني من أجل رصده والقبض عنه.

إلى ذلك، استنفر أهالي القرى المجاورة للبحث عن الجاني، قبل أن يتمكنوا من القبض عليه، في قرية تسمى “الوطية”، بعد ما يقارب ثلاث ساعات من ارتكابه الجريمة. وسلموه إلى إدارة أمن المحافظة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفيما أشار المصدر إلى أن دوافع وارتكاب الجريمة لا تزال مجهولة، لفت إلى أن الجاني أحد مجندي ميليشيا الحوثي، وسبق أن قاتل في صفوف الميليشيات بعدة جبهات.