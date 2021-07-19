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اليمن.. مليون و700 ألف طفل نازح ولا خدمات أساسية

(أرشيفية)

اليمن.. مليون و700 ألف طفل نازح ولا خدمات أساسية

منظمة إنقاذ الطفولة الدولية: الأطفال في المخيمات يضطرون إلى المشي لساعات للعثور على مياه شرب آمنة وحطب للطهي

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العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، أن مليوناً و700 ألف طفل نازح في اليمن مقطوعون عن الخدمات الأساسية، ونصف مليون منهم لا يحصلون على تعليم رسمي.

وأكدت المنظمة أنه في عام 2020 أُجبر ما يقدر بنحو 115 ألف طفل على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد هجمات الحوثيين، لا سيما حول مناطق مأرب والحديدة وحجة وتعز، فيما اضطر حوالي 25 ألف طفل وعائلاتهم إلى مغادرة منازلهم في النصف الأول من عام 2021.

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لا طعام ولا مياه نظيفة

كما أكدت أنه إذا استمر تصاعد هجمات الحوثي في اليمن وإجبار الأطفال وعائلاتهم على ترك منازلهم، فإن تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النازحين لا يتمتعون بإمكانية الوصول الكافي إلى الأساسيات مثل الطعام والمياه النظيفة والتعليم.

إلى ذلك طالبت المنظمة بالوصول الكامل لمجتمعات النازحين من أجل تحسين الخدمات للأطفال في المخيمات.

أطفال اليمن (أرشيفية)
أطفال اليمن (أرشيفية)

نزوح 4 ملايين

ولفتت إلى أن الأطفال في المخيمات يضطرون إلى المشي لساعات للعثور على مياه شرب آمنة وحطب للطهي، وكثير منهم ليس لديهم خيار سوى العمل من أجل المساعدة في دخل الأسرة.

يشار إلى أن هجمات ميليشيا الحوثي أجبرت ما يقرب من 4 ملايين يمني على النزوح من منازلهم إلى محافظات أخرى، وتضاعف هجماتها المتواصلة أعداد النازحين يومياً.

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