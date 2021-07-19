وسط خسائر حوثية.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمأرب

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن أبطال الجيش والمقاومة، حرروا اليوم مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا.

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كما أكد سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش والمقاومة لجبل قبيس والكتف بحيد آل احمد شرق مديرية رحبة.

وما تزال المعارك مستمرة حتى الآن في أكثر من محور وسط تقدّم متواصل لقوات الجيش والمقاومة وانهيار وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، بحسب البيان.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية دك تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بالجبهة الجنوبية في مأرب وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقبل أيام تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، من السيطرة على مديرية رحبة ومركز المديرية "كولة رحبة"، وبدأت عملية عسكرية، وفق مصادر ميدانية، باتجاه "الصدارة" بالتزامن مع بدء هجوم آخر من جهة مديرية حريب بهدف السيطرة على الصدارة، مركز مديرية "ماهلية"، ومركز استراتيجي يربط بين مديريات جنوب مأرب ومديريات شمال محافظة البيضاء.