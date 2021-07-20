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اليمن: إيران ألقت بكل قدراتها في المعارك الأخيرة

Houthis
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

اليمن: إيران ألقت بكل قدراتها في المعارك الأخيرة

وزير الدفاع اليمني يؤكد أن طهران تتوهم بأن "طريق التمدد ستكون سهلة"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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قال وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، الثلاثاء، إن إيران ألقت بكل قدراتها في المعارك الأخيرة، معتبرا إياها "متوهمة بأن طريق التمدد ستكون سهلة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير قوله، خلال زيارته للمنطقة العسكرية السابعة، إن "صلابة" القوات المسلحة "ستفشل كل الأطماع الفارسية وعليها يقع الرهان في دفن مخططات ميليشيا الإرهاب وداعمتها الإيرانية التي رمت بكل قدراتها وقواتها وتجاربها في المعارك الأخيرة".

وثمن المقدشي دعم وجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إسناد القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الحوثيين.

وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي
وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي

وكانت قوات الجيش اليمني حققت، الاثنين، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن أبطال الجيش والمقاومة، حرروا اليوم مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان، منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا.

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كما أكد سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش والمقاومة لجبل قبيس والكتف بحيد آل أحمد شرق مديرية رحبة.

ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن في أكثر من محور وسط تقدّم متواصل لقوات الجيش والمقاومة وانهيار وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، بحسب البيان.

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