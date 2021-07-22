الجوف.. قبائل تختطف مشرفا حوثيا واشتباكات بين الطرفين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قبائل بني نوف وميليشيا الحوثي، فجر الخميس، في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية، عن مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة اندلعت بين الطرفين عقب اختطاف رجال القبائل أحد مشرفي ميليشيا الحوثي من سوق الحزم، مركز المحافظة.

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كما أوضح مصدر قبلي أن عملية الاختطاف كانت ردة فعل قبلية بعد أن تمادت الميليشيا في استمرار احتجاز أحد أبناء قبائل بني نوف الذي اختطفته الأسبوع الماضي من سوق الاثنين.

ولفت إلى أن مشائخ قبائل بني نوف أكدوا رفضهم إطلاق سراح المشرف الحوثي حتى يتم الإفراج عن فردها المختطف لدى الميليشيا.

وعلى خلفية الاختطافات المتبادلة توتر الجو بين الطرفين وتطور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، وسط ترجيحات بمزيد من التصعيد في ظل صلف الميليشيا الحوثية في مواجهة رفض قبلي بالإذعان لها.

وكانت قبائل دهم بالجوف تمكنت بالقوة من كسر الميليشيا الحوثية وفرض شروطها، حيث رضخ الحوثيون أخيرا وأطلقوا سراح أحد مشايخها المحكوم عليه بالإعدام في "حكم مسيس"، بحسب قبيلة ذو حسين.