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فيضانات تضرب اليمن.. مقتل 14 شخصاً بـ24 ساعة

فيضانات في اليمن (أرشيفية من رويترز)

فيضانات تضرب اليمن.. مقتل 14 شخصاً بـ24 ساعة

محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والجوف شهدت حوادث بسبب الفيضانات

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دبي - العربية.نت

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لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً حتفهم جراء فيضانات في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق مسؤولين أمنيين.

وكانت عواصف مطيرة غير موسمية قد ضربت أجزاء من البلاد خلال الأسبوع الماضي.

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كما شهدت محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، والجوف، في جنوب وشرق البلاد، حوادث بسبب الفيضانات. وفي شبوة، قال مسؤولون محليون إن أباً وابنته يعتقد أنهما غرقا بعد أن جرفت المياه المتدفقة بسرعة سيارتهما بعيداً. وانتشل رجال البحث والإنقاذ جثة الأب فقط، وفق "أسوشيتد برس".

يشار إلى أن العواصف ليست موسمية في جنوب وشرق البلاد، والذي عادة ما يكون جافاً في هذا الوقت من العام.

فيضانات في اليمن (أرشيفية من رويترز)
فيضانات في اليمن (أرشيفية من رويترز)

وتشهد المرتفعات الشمالية الغربية للبلاد أمطاراً موسمية في أواخر الربيع وحتى أوائل الخريف. كما دمرت العواصف المحاصيل والطرق والبنية التحتية للاتصالات.

إلى ذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد في وقت متأخر الأربعاء من أن بقية البلاد يجب أن تكون مستعدة لمزيد من الأمطار في اليومين المقبلين.

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