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مأرب.. مقتل عناصر حوثية في محاولة تسلل لمواقع الجيش

الجيش اليمني في مأرب
الجيش اليمني في مأرب

مأرب.. مقتل عناصر حوثية في محاولة تسلل لمواقع الجيش

قوات الجيش اليمني والمقاومة حققوا تقدماً على جبهات عدة جنوب مأرب

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دبي – العربية.نت

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أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال محاولات تسلل باتجاه مواقع للجيش في أطراف محافظة مأرب.

واستهدفت قوات الجيش أمس الخميس، مجاميع من الميليشيا التي حاولت التسلل في جبهات المشيريف وجبل مراد، ورحبة، مشيرة إلى أنها أجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

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في السياق، قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بجبهات صرواح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

معارك مأرب الجيش اليمني
معارك مأرب الجيش اليمني

الجيش اليمني يحقق تقدماً

وكانت قوات الجيش اليمني قد حققت الاثنين الماضي، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن الجيش والمقاومة حرروا مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا.

كما أكد حينها سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

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