.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في جبهة صرواح غرب مأرب

الجيش اليمني في مأرب

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في جبهة صرواح غرب مأرب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، من كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

باليستي حوثي إيراني الصنع يستهدف مدرسة جنوب مأرب اليمن اليمن والحوثي باليستي حوثي إيراني الصنع يستهدف مدرسة جنوب مأرب

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما لفت إلى أن مدفعية الجيش دمّرت مخزنًا للأسلحة تابعاً للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات معادية وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
الأكثر قراءة
لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن
صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى
دراسة تنسف المتوقع حول الفترة بين جرعتي فايزر دراسة تنسف المتوقع حول الفترة بين جرعتي فايزر
نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
شائعة صادمة عن دلال عبد العزيز تثير ضجة.. وزوج ابنتها ينفي شائعة صادمة عن دلال عبد العزيز تثير ضجة.. وزوج ابنتها ينفي
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة تتهم إيران بمحاولة سحق الاحتجاجات في الأحواز
الأمم المتحدة تتهم إيران بمحاولة سحق الاحتجاجات في الأحواز
اكتشف المزيد