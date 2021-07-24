الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في جبهة صرواح غرب مأرب

تمكن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، من كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن غالبية العناصر الحوثية المهاجمة سقطت بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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كما لفت إلى أن مدفعية الجيش دمّرت مخزنًا للأسلحة تابعاً للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات معادية وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.