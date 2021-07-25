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اليمن.. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة واستراتيجية في مأرب  

الجيش اليمني في مأرب
أرشيفية
اليمن والحوثي

اليمن.. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة واستراتيجية في مأرب

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني: الجيش حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة راس السمر إضافة إلى تحرير جبل العليب

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العربية. نت - أوسان سالم 

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حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مناطق ومرتفعات استراتيجية جديدة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، "إن الجيش حرر منطقة الكتف بالكامل ومنطقة راس السمر إضافة إلى تحرير جبل العليب".

الجيش اليمني في مأرب
  • الجيش اليمني في مأرب
  • الجيش اليمني في مأرب
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الجيش اليمني في مأرب
الجيش اليمني في مأرب
الجيش اليمني في مأرب
الجيش اليمني في مأرب

وأضاف "أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 3 أطقم حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها".

ولفت إلى أن الجيش الوطني استعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها الميليشيا الحوثية ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.

في السياق، لقي ما لا يقل عن 22 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، الأحد، بنيران الجيش اليمني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

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وبحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني، فإن أبطال الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى موقع عسكري ونتج عنه مصرع ما لا يقل عن 22 حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير طقم بعتادها.

وأشار إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على عدد من عناصر الميليشيا، واستعادت أسلحة وذخائر متنوعة.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية آليات وأطقما كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الحوثية، وألحق بالميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو لجانب من المعارك الشرسة التي يخوضها الجيش والمقاومة ضد عناصر الميليشيات الحوثية في جبهة رحبة جنوب مأرب

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