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الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في مأرب

الجيش اليمني في مأرب

الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في مأرب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت أمس الاثنين من طرد عناصر من ميليشيا الحوثي من عدّة مواقع في المنطقة، بعد معارك شرسة ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في جبهة صرواح غرب مأرب اليمن الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في جبهة صرواح غرب مأرب

كما أضاف أن عناصر الجيش ألقوا القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكانت قوات الجيش قد كبّدت ميليشيا الحوثي، الأحد، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الجبهة ذاتها، وتمكنت من اعتقال عناصر حوثية واستعادة طقم بما عليه من عتاد إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.

كما لقي ما لا يقل عن 22 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش اليمني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

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