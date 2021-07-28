في 24 ساعة.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية ثانية بالبيضاء

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الأربعاء، أن الجيش أسقط ثاني طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي شمال البيضاء، وسط البلاد، خلال 24 ساعة.

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وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في معارك البيضاء التي شهدت تقدماً ميدانياً لافتاً من عدة محاور لقوات الجيش اليمني والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

يذكر أن أهمية البيضاء تكمن في أنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.

وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.