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إسقاط مسيّرة حوثية بالحديدة.. والميليشيات تهاجم أحياء سكنية

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
مسيرة حوثية (أرشيفية)

إسقاط مسيّرة حوثية بالحديدة.. والميليشيات تهاجم أحياء سكنية

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قصفت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، بقذائف صاروخية ومدفعية، أحياء سكنية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيا أطلقت ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأحياء السكنية الغربية من مركز مدينة التحيتا.

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وذكرت أن القصف الحوثي خلّف حالة من الهلع والرعب في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم، لا سيما النساء والأطفال، ما قد ينذر بنزوح الأهالي من المدينة.

وأضافت المصادر أن الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في المدينة تعرضت للقصف والاستهداف الحوثي بالقذائف خلال الأيام الماضية، مخلفة أضراراً كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.

وكانت القوات المشتركة، حسمت في وقت سابق، اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع الميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة وريفها.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن جبهة المطار داخل مدينة الحديدة شهدت اشتباكات جراء تحركات ومحاولات تسلل للميليشيا، غير أن وحدات المشتركة المرابطة في خطوط التماس تصدت للميليشيا وأجبرتها على الفرار داخل الأحياء السكنية شمال المطار بعد تكبيدها خسائر بشرية.

وفي جنوب الحديدة اشتبكت وحدات من القوات المشتركة مع عناصر حوثية شرق منطقة الجبلية كانت تحاول الانتشار بين مزارع محاذية لخط زبيد، قد تشكل تهديدا لمواقع عسكرية في خطوط التماس، قتل وجرح خلالها عدد من عناصر الميليشيا وإجبار البقية على الفرار.

إسقاط مسيرة حوثية

إلى ذلك، أسقطت القوات المشتركة، الأربعاء، طائرة هجومية مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي، فوق مناطق جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الدفاعات الجوية رصدت طائرة حوثية مسيرة في سماء الدريهمي وأسقطتها على الفور.

وأوضح أن الطائرة هجومية تحمل قذيفة عيار 80، وتم نقل حطامها إلى الجهات المختصة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي ارتكبت سلسلة جرائم بحق المدنيين في المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي بواسطة طائرات مفخخة وهجومية.

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