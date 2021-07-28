مبعوث أميركا لليمن: نحرص على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض

أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، حرص واشنطن على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.

وجدد خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المطالبة بالوقف الفوري لهجمات الحوثيين على مأرب، كما طالب بوقف هجمات الحوثيين على كافة الجبهات.

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من جهته، قال رئيس الحكومة اليمنية، إن "الشعب اليمني يعاني الأمرين في ظل استمرار الصلف الحوثي وبإيعاز من إيران لممارسة المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتهديد استقرار أمن اليمن والمنطقة والعالم، مقابل مقايضة المجتمع الدولي على ملفات ليست لنا بها صلة".

أزمة خزان صافر

وانتقد عدم التعامل الحازم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع ميليشيا الحوثي، وقال "على سبيل المثال خزان صافر منذ سنوات والأمم المتحدة تفاوض الحوثيين وحتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم، رغم أننا قدمنا كل التسهيلات وقبلنا بكل الحلول لتفادي هذه الكارثة التي باتت وشيكة وستكون مدمرة".

وأكد أن شروط السلام في اليمن ليست معقدة وإنما تتطلب امتثال ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح على السلطة الشرعية للقرارات الدولية والإرادة الشعبية، مجددا تعامل حكومته بإيجابية مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام.

الوقف الفوري للتصعيد الحوثي

كما أكد اللقاء تطابق وجهات النظر تجاه كثير من الملفات والقضايا، خاصة ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قبل ميليشيا الحوثي، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنهاء تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره.

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى النقاشات الجارية برعاية المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية القائمة على أرض الواقع، لافتا إلى أولوية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتمكين الحكومة من إدارة الشأن العام ومعالجة التحديات المختلفة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية.