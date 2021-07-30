اليمن.. غرق 7 فتيات من عائلة واحدة بسيول الأمطار  

غرقت 7 فتيات يمنيات، الخميس، جراء سيول جارفة ضربت مديرية المحفد، شرقي محافظة أبين، جنوبي البلاد، وسط حالة ذهول أصابت الأهالي.

وقالت مصادر محلية إن 7 فتيات توفين غرقاً في وادي الكفاة، بمديرية المحفد، إثر سيول جارفة شهدتها المديرية.

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وبينت المصادر، وفق مواقع إخبارية يمنية، أن الفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 7 و 8 سنوات وهن: صباح محسن علي فكاهة، قبلة مهدي سعيد عمر، انتظار مهدي سعيد عمر، لميس الخضر ناصر عمر، شموخ صالح ناصر عمر، علياء علي صالح عمر، وآمنة جمال حيدرة منصور.

وأفادت المصادر ان الاهالي عثروا حتى الآن على جثث ست فتيات، بينما يجري البحث عن الفتاة السابعة، والفتيات الضحايا من عائلة آل جاشع بمنطقة حصامة بالمحفد.

وسجّلت الأيام الأخيرة ضحايا بشرية وتهدم منازل وجرف مزارع وطرقات في مناطق متفرقة من اليمن جراء هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات مستمرة من مخاطر التواجد في ممرات السيول واضطراب موج البحر.

وكان سبعة اشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسيول الامطار الجارفة التي اغرقت انحاء واسعة من محافظتي المهرة وشبوة شرقي اليمن، خلال الأيام الماضية.