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حوثي يحمل قنبلة داخل سيارة أجرة فيتسبب بمقتل وإصابة مدنيين

Shi'ite Houthi rebels man a checkpoint in Yareem town of Yemen's central province of Ibb October 22, 2014. Houthi fighters clashed with supporters of the Sunni Muslim Islah party in Yareem, earlier this week, residents and local officials said, raising the spectre of a wider sectarian confrontation in the country, which shares a long border with the world's top oil exporter, Saudi Arabia. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
عناصر من الحوثيين في إب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

حوثي يحمل قنبلة داخل سيارة أجرة فيتسبب بمقتل وإصابة مدنيين

الانفجار الذي وقع مساء الجمعة في نقيل سمارة أدى لمقتل مدني وإصابة 4 أشخاص بينهم اثنان إصابتهما خطرة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قُتل مُسلح حوثي وشخص آخر مدني وأصيب آخرون، بانفجار قنبلة يدوية داخل سيارة أجرة أثناء مرورها في نقيل سمارة بمحافظة إب، وسط اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

من محافظة إب (أرشيفية)
من محافظة إب (أرشيفية)
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وقالت مصادر محلية، إن قنبلة يدوية كانت بحوزة مسلح تابع لميليشيا الحوثي، وقد انفجرت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة داخل سيارة كانت تقل ركابا مدنيين أيضاً في نقيل سمارة.

وأسفر الانفجار عن مقتل المسلح الحوثي وشخص آخر مدني بجواره وإصابة 4 آخرين بينهم سائق السيارة، بحسب صحيفة "الشارع" اليمنية.

وأضافت المصادر أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الثورة في مدينة إب لتلقي العلاج، وأن حالة اثنين منهم خطرة.

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