.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اليمن.. أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثي

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس

اليمن.. أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الحكومة اليمنية عن رصد أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية، منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت.

إلى ذلك، دان البيان الصادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها الميليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها.

فاوتشي: أميركا لن تلجأ للإغلاق مجدداً.. مهما تدهور الوضع أميركا فاوتشي: أميركا لن تلجأ للإغلاق مجدداً.. مهما تدهور الوضع

وأضاف أن "تلك الأعمال الإجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك الميليشيات والتي كان آخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن (محسن محمد القاضي/ ٢٨ عاماً )".

وأشار إلى أن القاضي "قضى تحت التعذيب بعد أن تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفاؤه قسراً لمدة سنة ونصف ليخرج جثة هامدة مشوهة بالتعذيب الحاد والممنهج".

كما لفت إلى أن المختطفين يتعرضون أيضا لسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الوزارة منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.

كما دعت للضغط على الميليشيات وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً، والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشراقية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ "الكل مقابل الكل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد