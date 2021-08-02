الجيش اليمني: قتلى وجرحى باستهداف تجمع حوثي في الجوف

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم الاثنين بمقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين منهم بنيران قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للحوثي في مواقع متفرقة بجبهة الخنجر، وإنها "دمّرت عربة مدرعة وطقما قتاليا للميليشيات في ذات الجبهة".

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إلى هذا، اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني، وميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، في محافظة الجوف، شرقي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، بأن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف، وكبدت الميليشيا خسائر بشرية ومادية.

فرار وتراجع

وأوضح العقيد محمد الحجي، أن قوات الجيش كسرت هجوماً حوثياً من ثلاثة محاور على مواقع الجيش في جبهة الجدافر، مشيراً إلى أنها أجبرت الميليشيا على الفرار والتراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى، إضافة إلى القبض على عدد من العناصر.

وكانت قوات الجيش اليمني، أحبطت، السبت، هجوماً للميليشيا في جبهتي "الظهرة، والقعيف" بمديرية برط العنان شمال الجوف وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

انتفاضة قبلية

يذكر أن محافظة الجوف، شهدت مطلع يوليو الفائت، انتفاضة قبلية مسلحة ضد ميليشيا الحوثي، في أربع مديريات بينها مدينة الحزم عاصمة المحافظة، على خلفيات انتهاكات ومضايقات حوثية بحق أبناء القبائل.

كما يشار إلى أن انتفاضة القبائل تركزت في مديريات قريبة من ريف العاصمة صنعاء، ومحافظة عمران.