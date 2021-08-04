إسقاط مسيَّرة هجومية حوثية غرب اليمن

أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني طائرة مسيرة هجومية تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن وحدات من اللواء 12 عمالقة رصدت، أمس الثلاثاء، تحليق الطائرة المسيرة الحوثية في سماء منطقة الجاح، وتمكنت من إسقاطها بنجاح.

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وأضاف أن الطائرة المسيرة الحوثية هجومية وتحمل قذائف هاون عيار 60.

وتعد الطائرة الثانية من نوعها يتم إسقاطها جنوب الحديدة خلال أسبوع، حيث تم إسقاط طائرة مماثلة تحمل قذيفة عيار 80 في سماء الدريهمي الأربعاء الماضي، وذلك في سياق الخروقات والانتهاكات المتكررة لميليشيا الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة.

وكثفت ميليشيا الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.