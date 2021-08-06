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الأمم المتحدة: تعيين هانس غروندبيرغ مبعوثاً خاصاً لليمن

الأمم المتحدة تعلن رسميا تعيين هانس غروندبيرغ مبعوثا خاصا لليمن
هانس غروندبيرغ

الأمم المتحدة: تعيين هانس غروندبيرغ مبعوثاً خاصاً لليمن

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العربية.نت - هاني الصفيان

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، تعيين هانس غروندبرغ من السويد مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن غريفيثس، الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

ويشغل غروندبرغ منذ أيلول/سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

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كما رأس قبل ذلك، قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وعمل غروندبرغ في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009.

وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.

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