.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا في مأرب.. وخسائر كبيرة للميليشيات

الجيش اليمني في مأرب
عناصر من الجيش اليمني في مأرب

الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا في مأرب.. وخسائر كبيرة للميليشيات

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن عناصر الجيش والمقاومة رصدوا محاولة مجاميع من ميليشيات الحوثي مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وكانوا لها بالمرصاد.

ساعة باهظة الثمن.. ناطق ميليشيا الحوثي يثير غضب اليمنيين اليمن ساعة باهظة الثمن.. ناطق ميليشيا الحوثي يثير غضب اليمنيين

كما أكد أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع تلك العناصر المهاجمة.

وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتحركات الميليشيات على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، بحسب المركز.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، في الجبهة ذاتها تجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف هكذا أثّرت قيود كورونا على نظر أطفالنا.. دراسة تكشف
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد