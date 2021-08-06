الجيش اليمني يصد هجوما حوثيا في مأرب.. وخسائر كبيرة للميليشيات

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن عناصر الجيش والمقاومة رصدوا محاولة مجاميع من ميليشيات الحوثي مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وكانوا لها بالمرصاد.

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كما أكد أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع تلك العناصر المهاجمة.

وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتحركات الميليشيات على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، بحسب المركز.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، في الجبهة ذاتها تجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.