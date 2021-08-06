الحديدة.. ميليشيات الحوثي تقصف مناطق سكنية

استهدفت ميليشيات الحوثي، الخميس، مناطق واسعة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي اليمني.

وذكرت مصادر محلية أن بقايا جيوب الميليشيات المتمركزة خارج مدينة التحيتا فتحت نيران أسلحتها المتوسطة بكثافة على منازل المواطنين في مختلف أرجاء المدينة.

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كما أطلق الحوثيون النار بعشوائية صوب منازل المدنيين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

مزارع المواطنين

إلى ذلك استهدفت مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي مزارع المواطنين المنتشرة في بلدة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفاد إعلام القوات المشتركة بأن حالة من الخوف والذعر خلفتها الأعمال الإرهابية الحوثية سادت بين السكان المدنيين في المناطق المستهدفة، والتي سبق للميليشيات أن ارتكبت فيها مجازر بشعة بحق المواطنين الأبرياء، جُلُّهم من النساء والأطفال.

قذائف مدفعية وأسلحة رشاشة

كما قصفت ميليشيات الحوثي بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، بوابل من القذائف المدفعية الثقيلة.

إلى ذلك تعرضت منازل المواطنين ومزارعهم في المناطق ذاتها للاستهداف المباشر بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات.