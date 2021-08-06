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عذبوه ورموه جثة.. حوثيون يقتلون مواطناً في البيضاء

عبدالعزيز عبدالله أحمد السوادي

عذبوه ورموه جثة.. حوثيون يقتلون مواطناً في البيضاء

الميليشيات كانت خطفت عبدالعزيز عبدالله أحمد السوادي مساء الأربعاء

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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لا تزال جرائم الحوثيين مستمرة في اليمن، حيث أقدمت الميليشيات على تصفية مواطن في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأقدم الحوثيون على قتل المواطن عبدالعزيز عبدالله أحمد السوادي، بعد ساعات من اختطافه وتعذيبه، وفق وسائل إعلام محلية.

كما تعرض السوادي للتهديد بالتصفية من قبل عناصر حوثية قبل ساعات من اختطافه مساء الأربعاء.

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إلى ذلك تم العثور على جثته بجانب إحدى الطرق بين منطقتي الطاهرية والسوادية في الساعات الأولى من فجر الخميس، وعليها آثار تعذيب.

يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد يوم على إحياء أبناء البيضاء الذكرى الخامسة لاختطاف وتصفية 4 من مشايخ قبيلة آل عمر على أيدي ميليشيات الحوثي.

عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

1635 حالة تعذيب

وكانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قد كشفت مؤخراً عن رصد 1635 حالة تعذيب بسجون الحوثيين خلال العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب، بينها 33 امرأة.

كما تحدثت عن وفاة عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، وتعرض آخرين للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات.

إلى ذلك دعت الوزارة منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الحوثيين للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.

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