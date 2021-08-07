.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإرياني: احتفاء إيران بمرتزقتها في المنطقة مؤشر لنهجها القادم

الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبدالسلام مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الإرياني: احتفاء إيران بمرتزقتها في المنطقة مؤشر لنهجها القادم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، احتفاء إيران بمرتزقتها في المنطقة في فعاليات تنصيب رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي، مؤشر عن نهجها القادم.

ساعة باهظة الثمن.. ناطق ميليشيا الحوثي يثير غضب اليمنيين اليمن ساعة باهظة الثمن.. ناطق ميليشيا الحوثي يثير غضب اليمنيين

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إن "الاحتفاء الإيراني في فعاليات تنصيب رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي، بمرتزقتها في المنطقة من ميليشيات مسلحة وحركات إرهابية وانقلابية، في ظل تصاعد أنشطتها الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية مؤشر عن نهجها القادم، وتأكيد إضافي لحالة العزلة الإقليمية والدولية التي تعيشها طهران".

كما أشار إلى أن الرئيس الإيراني الجديد وبدلا من توجيه رسائل إيجابية على هامش حفل تنصيبه، وإعطاء إشارات عن تغير في السياسات الإيرانية تجاه الأزمات التي تعيشها المنطقة، تعلن طهران رسميا رعايتها للميليشيات الإرهابية، ومسؤوليتها عن الأزمات والحروب في المنطقة، والإرهاب الذي بات يهدد مصالح العالم أجمع، وفق تعبيره.

ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى أن الميليشيات الطائفية وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، لا تتردد بل وتتباهى بإعلان ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لنظام الملالي في إيران، والتي قال إنها "تحركها كأذرع وأدوات لتنفيذ السياسات الإيرانية في نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

سلوكيات ضارة

وكانت وزارة الخارجية اليمنية، استنكرت في بيان لها، أمس الخميس، التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي واستهداف السفن التجارية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وشددت على "أهمية ردع النظام الإيراني ومحاسبته على السلوكيات الضارة التي ينتهجها في المنطقة بدأ بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإنشاء وتسليح وتمويل الميليشيات الإرهابية وصولا إلى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية.

كما أشارت الخارجية اليمنية، إلى أن هذا التهديد جاء متزامنا لاستقبال الرئيس الجديد للنظام الإيراني لممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية لتأكيد استمرار طهران في نفس النهج وذات السلوك غير المقبول.

ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية قد حذرت في وقت مبكر من هذا السلوك المشين الذي كان اليمن أحد ضحاياه، وتنوه بأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه والكف عن هذه الممارسات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد