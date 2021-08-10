الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا جديداً غرب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية، حققوا تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، خلال معارك استمرت لساعات وألحقت بالميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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كما نقل المركز عن مصدر عسكري، أن المعارك التي خاضها الجيش والمقاومة انتهت بدحر الميليشيا من عدّة مواقع في محيط "ملبودة" وسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية تكبّدت، أيضاً، خسائر في العتاد منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر، فيما استعادت قوات الجيش عربة بي إم بي وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.