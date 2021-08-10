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مقاتلات التحالف تستهدف اجتماعا لقيادات حوثية في مأرب

مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية - اليمن 3
من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن
اليمن والحوثي

مقاتلات التحالف تستهدف اجتماعا لقيادات حوثية في مأرب

مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات ميليشيا الحوثي بأطراف محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفت في وقت متأخر من مساء الاثنين اجتماعاً لقيادات ميليشيا الحوثي في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب.

وأكد المركز، في بيان مقتضب، مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

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وكان التحالف قد أعلن في ساعة مبكرة الاثنين عن "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط"، جنوب غرب السعودية.

وقال التحالف إن "ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

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