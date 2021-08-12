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البيضاء.. ميليشيا الحوثي تفجر جسراً و3 عبارات مائية

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Houthi militants during the funeral procession for militants killed in battles with government troops in the Marib region, on March 23, 2021 in the capital Sanaa. (AFP)
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

البيضاء.. ميليشيا الحوثي تفجر جسراً و3 عبارات مائية

الميليشيات قامت بزرع عدد من العبوات الناسفة ونسفت هذا الجسر الهام، في محاولة لإعاقة أي تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية

العربية.نت - أوسان سالم

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فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية جسراً وثلاث عبارات مائية جديدة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأكدت مواقع إخبارية محلية، أن عناصر الميليشيات الحوثية فجرت، أمس الأربعاء، جسرًا يقع بين منطقتي الجريبات الخاضعة لسيطرتها ومنطقة الساحة مركز مديرية نعمان (الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني) أعلى عقبة القنذع.

ولفتت إلى أن الميليشيات قامت بزرع عدد من العبوات الناسفة ونسفت هذا الجسر الهام، في محاولة لإعاقة أي تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

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كما أقدمت ميليشيا الحوثي أيضاً على تفجير عدد من العبّارات في مديرية الزاهر وعزلة قانية بمديرية ردمان.

وبحسب مصادر محلية، فإن تفجير الحوثيين العديد من الجسور الأرضية في مديرية الزاهر وعزلة قانية بمديرية ردمان، زاد من معاناة التنقل للسكان المحليين.

وتستخدم ميليشيا الحوثي الإرهابية سياسة تفجير الجسور والطرقات لمنع انهيار دفاعاتها الأمامية، وخلال سنوات الحرب فجّرت الميليشيا عشرات الجسور والطرقات في أكثر من محافظة في محاولة لإعاقة تقدم قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

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