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زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن

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Bride and groom on split wedding cake stock photo
(تعبيرية)

زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن

صاعقة رعدية تضرب عرساً نسائياً في ذمار وتتسبب بمقتل 3 نساء وإصابة حوالي 30 امرأة

العربية.نت - أوسان سالم 

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توفيت وأصيبت عشرات النساء عندما ضربت صاعقة رعدية عرساً نسائياً بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ما حوّل حفلة الزفاف إلى مأتم.

وأفادت مصادر محلية بأن صاعقة رعدية ضربت منزلاً في قرية الأقمر عزلة اسبيل بمديرية ميفعة عنس شرق مدينة ذمار، أثناء عرس نسائي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات النساء.

بمديرية ميفعة عنس شرق مدينة ذمار (أرشيفية)
بمديرية ميفعة عنس شرق مدينة ذمار (أرشيفية)
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وأضافت المصادر، بحسب وكالة "خبر" اليمنية، أن ثلاث نساء توفين فيما أصيبت 30 امرأة أخرى، تنوعت إصابتهن ما بين كسور وحروق، أثناء تجمعهن في المنزل لحضور حفلة الزفاف.

ووفق المصادر، فإن صاعقة رعدية أخرى ضربت قرية مرام بذات المديرية، ما أسفر عن وفاة 3 نساء.

وتشهد أغلب المحافظات اليمنية أمطاراً غزيرة، مصحوبةً بعواصف وصواعق رعدية، وقد سجلت بعض المحافظات ضحايا بين قتلى وإصابات، إما نتيجة صواعق رعدية أو سيول جارفة.

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