استهدفه داخل مزرعته.. مقتل مدني برصاص قناص حوثي في تعز

قتل مدني، مساء الخميس، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانياً، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي إن "المواطن عبده محمد سعيد (50 عامًا) قضى إثر استهدافه برصاص قناص ميليشيا الحوثي المتمركز في التبة السوداء غربي مدينة تعز".

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وأوضح أن المواطن تعرض للقنص أثناء عمله داخل مزرعته في منطقة الهرامية الضباب غرب المدينة، وفق ما نقله موقع "يمن شباب نت".

وتأتي هذه الجريمة بعد يومين على مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في مديرية مقبنة الواقعة في الريف الغربي للمحافظة.

ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية مئات الضحايا في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي.



وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة 17 ألف و326 مدنياً على يد ميليشيا الحوثي بينهم (3916) طفلا و(1527) امرأة و(1053) مسن، خلال ستة أعوام في محافظة تعز.