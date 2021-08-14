شاهد.. تفكيك شبكة ألغام حوثية في شبكة مياه شرب بالحديدة  

فككت الفرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، شبكة ألغام حوثية في شبكة مياه الشرب الرئيسية لمدينة الحديدة، غربي اليمن.

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ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصدر أن فريقاً هندسياً عثر على شبكة ألغام مزروعة حول خط أنبوب المياه الموصل من منطقة القطيع إلى داخل مدينة الحديدة عبر شارع صنعاء، وذلك في سياق جهود تطهير الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة.

وأضاف أنه تم العثور على الشبكة أمام شركة مطاحن البحر الأحمر وتم التعامل معها.

وأكد المصدر نزع وتفكيك شبكة الألغام، ولايزال المسح جارياً على طول خط الأنبوب في المناطق المحررة.

كما أكد أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت كفيلة بحرمان سكان مدينة الحديدة من مياه الشرب، الأمر الذي يؤكد مدى إجرام الميليشيا الحوثية.