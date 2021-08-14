صنعاء.. الحوثيون يحتجزون قاطرات غاز تزامناً مع أزمة خانقة

احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، 13 قاطرة غاز في مداخل العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها ومنعت تفريغها.

*شاهد بالفيديو | احتجاز ومنع تفريغ أكثر من 13 قاطرة غاز من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء ، رغم اشتداد أزمة الغاز الخانقة هناك ، وصلت معه قيمة الدبة الغاز في السوق السوداء الى أكثر من 12.000 ريال ، وماخفي كان اعظم* pic.twitter.com/kVmKHsQJva — ضيف الله القهالي daif allah alquhali (@Alguhali) August 13, 2021

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر محلية قولها، إن الميليشيات الحوثية احتجزت القاطرات المحملة بمادة الغاز بغرض الابتزاز والاستحواذ عليها، بعد أن ارتفعت قيمة الأسطوانة سعة 20 لترا إلى قرابة 15 ألف ريال يمني.

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وأكدت المصادر أن قيادات الميليشيات تعمد، بصورة دائمة، للاستحواذ على مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وضخها إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في اليمن أواخر العام 2014، تحوّل العشرات من قياداتها إلى تجارة الغاز والوقود في السوق السوداء، والمتاجرة بأقوات المواطنين.

وظهر أحد سائقي القاطرات في تسجيل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن حجز ميليشيات الحوثي القاطرات في محطة "المفزر"، في اللحظة التي تغرق صنعاء بأزمة حادة بسبب نقص مادة الغاز.