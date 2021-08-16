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اليمن.. عقوبات حوثية على "الفن" في حفلات الزفاف

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عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس

اليمن.. عقوبات حوثية على "الفن" في حفلات الزفاف

العربية.نت - أوسان سالم 

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فرضت ميليشيا الحوثي عقوبات على المواطنين المخالفين لقرارها منع تنظيم حفلات غنائية في الأعراس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

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وكشفت وثيقة تداولها ناشطون يمنيون، منع ميليشيا الحوثي إحياء الفنانين لحفلات الزفاف في مناطق مديرية الزيدية في محافظة الحديدة.

وفرضت ميليشيا الحوثي، بموجب الوثيقة، عقوبات على من يخالف ذلك تراوحت بين الحبس 20 يوما وغرامات تصل إلى 500 ألف ريال بحق حفلات الأعراس المستضيفة للفنانين، أو استخدام مكبرات الصوت في أعراس النساء.

كما تضمنت الوثيقة أن "يمنع منعا باتا قصات الشعر الشاذة المتفشية في أوساط الشباب".

يأتي ذلك بعد أيام من منع ميليشيا الحوثي، الفنان اليمني الشهير فؤاد الكبسي من الغناء في أحد الأعراس بمديرية القناوص بالحديدة، واحتجازه من قبل نقطة تابعة للميليشيا لعدة ساعات.

وثيقة حوثية
وثيقة حوثية

منع الغناء في الأعراس

وأصدرت ميليشيا الحوثي، مؤخراً، تعميماً يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، في ممارسات قمعية وحرب ممنهجة تذكّر بممارسات تنظيمات داعش وحركة طالبان في أفغانستان.

كما تمنع ميليشيا الحوثي الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها حيث شهدت عدة مدن يمنية حالات اعتداء من مسلحي الحوثي على مدنيين في أعراس وحفلات تخرج.

ويعاني الفنانون في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من حملات تحريض ممنهج تمارسها قيادات في جماعة الحوثي تحت مبرر منع الغناء.

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