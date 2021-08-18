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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

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دبابة للجيش اليمني في الجوف (سبأ - أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية مركزة، تجمعات متفرقة وتعزيزات للميليشيا الإرهابية

العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، عن تحرير مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال شرقي محافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة القعيف التابعة إدارياً لمديرية برط العنان شمال شرقي محافظة الجوف.

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وأفاد رئيس عمليات حرس حدود، قائد اللواء العاشر العميد هادي الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت بعد معارك ضارية وعنيفة من استعادة وتحرير مواقع عسكرية حاكمة في جبهة القعيف، أبرزها سلسلة جبال "قبيان الاستراتيجية".

وأضاف أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكبدت في هذه المعركة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني، وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية".

ولفت العميد الجعيدي إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية مركزة، تجمعات متفرقة وتعزيزات للميليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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