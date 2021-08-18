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صور مأساوية.. طقم حوثي يسير بسرعة يتسبب بـ18 قتيلاً وجريحاً

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قُتل وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصاً، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة على متنها مواطنين ودورية (طقم) تقل مسلحين حوثيين، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
السيارة المدمرة وجثث الضحايا
اليمن والحوثي

صور مأساوية.. طقم حوثي يسير بسرعة يتسبب بـ18 قتيلاً وجريحاً

الطقم العسكري كان يقوده مسلحون حوثيون بسرعة جنونية فاصطدم بسيارة مدنية كانت تقل ركاباً في الحديدة

العربية.نت - أوسان سالم 

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قُتل وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصاً، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة على متنها مواطنون ودورية (طقم) تقل مسلحين حوثيين، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع بالقرب من منطقة المنطاشة في الخط الرابط بين جبل راس ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

جثث الضحايا
جثث الضحايا
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وأفادت أن طقماً عسكرياً "يقوده مسلحون حوثيون بسرعة جنونية" اصطدم بسيارة مدنية كانت تقل ركاباً. وقد توفي المدنيون جميعهم في الحادثة، إضافةً إلى عناصر من ميليشيات الحوثي في الطقم الذي تسبب بالحادث.

وأظهرت صور مأساوية للحادث تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الكارثة وتكدس جثث الضحايا.

وتتكرر حوادث السير جراء تهور سائقي الأطقم الحوثية خاصةً في محافظة الحديدة متسببين بوفاة عشرات المدنيين.

السيارة المدمرة
  • السيارة المدمرة
  • السيارة المدمرة
  • السيارة المدمرة
  • السيارة المدمرة
7 صور
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة
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