مصدر أمني يمني: مخططات حوثية لاغتيال الأكاديميين

أفادت مصادر يمنية بتكليف ميليشيات الحوثي خلية الاغتيالات الخاصة بها بتصفية عدد من الأكاديميين والمؤثرين اجتماعيا.

وقالت المصادر إن الدكتور محمد علي نعيم الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، والذي تم اغتياله مطلع الشهر الجاري كان من ضمن الأسماء.

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وأضافت أن القائمة التي تعتزم ميليشيا الحوثي اغتيالها تضم أكاديميين في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى في مناطق سيطرتها.

وبحسب المصادر اليمنية فإن ميليشيات الحوثي تخشى من فئات الأكاديميين والعلماء والمفكرين والصحافيين والناشطين الذين لا يؤمنون بأفكارها الطائفية فلجأت إلى الترهيب والاعتقال والإخفاء القسري والاغتيال.

وكان مسلحون على متن سيارة راف فور أطلقوا النار على الدكتور محمد علي نعيم أستاذ العمارة بجامعة صنعاء وأردوه على الفور.

واعترض المسلحون الدكتور نعيم الذي يرأس المركز الاستشاري الهندسي أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه في شارع تونس بالعاصمة صنعاء جوار إحدى المحاكم التي تديرها الميليشيات الحوثية.

وشكلت عملية اغتيال هذا الأستاذ الجامعي صدمة في أوساط زملائه وطلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء لما يتمتع به من مكانة علمية كأحد أبرز أساتذة الكلية وما تربطه من علاقات واسعة بكل رفاقه وطلابه.

وامتنعت مليشيات الحوثي عن إعلان أي تفاصيل حول عملية الاغتيال في حين اتهم نشطاء ميليشيات الحوثي بتصفية الأكاديمي المعروف محمد علي نعيم في عملية غادرة وجبانة.

وكتب الدكتور نعيم قبل اغتياله بساعات منشورا على صفحته في فيسبوك طالب فيه ميليشيات الحوثي بدفع رواتب أساتذة الجامعات.