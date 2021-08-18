.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصدر أمني يمني: مخططات حوثية لاغتيال الأكاديميين

  • الخط
عناصر حوثية - فرانس برس
اليمن والحوثي

مصدر أمني يمني: مخططات حوثية لاغتيال الأكاديميين

مصدر: محمد علي نعيم الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء والذي تم اغتياله مطلع الشهر الجاري كان من ضمن الأسماء

قناة

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر يمنية بتكليف ميليشيات الحوثي خلية الاغتيالات الخاصة بها بتصفية عدد من الأكاديميين والمؤثرين اجتماعيا.

وقالت المصادر إن الدكتور محمد علي نعيم الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، والذي تم اغتياله مطلع الشهر الجاري كان من ضمن الأسماء.

وأضافت أن القائمة التي تعتزم ميليشيا الحوثي اغتيالها تضم أكاديميين في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى في مناطق سيطرتها.

وبحسب المصادر اليمنية فإن ميليشيات الحوثي تخشى من فئات الأكاديميين والعلماء والمفكرين والصحافيين والناشطين الذين لا يؤمنون بأفكارها الطائفية فلجأت إلى الترهيب والاعتقال والإخفاء القسري والاغتيال.

وكان مسلحون على متن سيارة راف فور أطلقوا النار على الدكتور محمد علي نعيم أستاذ العمارة بجامعة صنعاء وأردوه على الفور.

طالبان: سنشارك في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة السابقة العرب والعالم أفغانستان وطالبان طالبان: سنشارك في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة السابقة

واعترض المسلحون الدكتور نعيم الذي يرأس المركز الاستشاري الهندسي أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه في شارع تونس بالعاصمة صنعاء جوار إحدى المحاكم التي تديرها الميليشيات الحوثية.

وشكلت عملية اغتيال هذا الأستاذ الجامعي صدمة في أوساط زملائه وطلاب كلية الهندسة بجامعة صنعاء لما يتمتع به من مكانة علمية كأحد أبرز أساتذة الكلية وما تربطه من علاقات واسعة بكل رفاقه وطلابه.

وامتنعت مليشيات الحوثي عن إعلان أي تفاصيل حول عملية الاغتيال في حين اتهم نشطاء ميليشيات الحوثي بتصفية الأكاديمي المعروف محمد علي نعيم في عملية غادرة وجبانة.

وكتب الدكتور نعيم قبل اغتياله بساعات منشورا على صفحته في فيسبوك طالب فيه ميليشيات الحوثي بدفع رواتب أساتذة الجامعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
السعودية: نقف بجانب الشعب الأفغاني ونأمل في استقرار الأوضاع السعودية: نقف بجانب الشعب الأفغاني ونأمل في استقرار الأوضاع
قبل أن تذهب
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
اكتشف المزيد