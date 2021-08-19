بينهم محكومين بالإعدام.. السجناء وقود الحوثي للحرب

نقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال اليومين الماضيين، سجناء من سجون متفرقة بالعاصمة صنعاء، إلى معسكراتها التدريبية بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وأكدت مصادر أمنية، أن ميليشيا الحوثي نقلت عشرات السجناء من المحكوم عليهم، وممن عليهم قضايا جنائية، من سجونها بصنعاء، نحو معسكراتها في محافظة حجة.

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ويقدر عدد السجناء بنحو 50 سجيناً، نقلتهم الميليشيات إلى معسكراتها التدريبية، بمديريتي عبس وأسلم بمحافظة حجة، لتلقي التدريبات فيها، حيث من المرجح أن الميليشيات ستدفع بهم إلى جبهات القتال.

ونقل موقع "الساحل الغربي" الإخباري اليمني، عن شهود عيان في محافظة حجة، قولهم، أن عشرات العناصر وصلوا على متن شاحنات إلى معسكرات تدريب تابعة للميليشيات الحوثية في وادي بوحل بمديرية عبس، وأخرى في وادي أسلم المشهور بوادي المشاقر.

وغررت ميليشيا الحوثي السجناء بالعفو عنهم وحل قضاياهم، عقب مشاركتهم القتال في صفوفها، بعد مدة لا تقل عن شهرين، على أن تعمل الميليشيات خلال تلك الفترة على حل جميع القضايا، حد مزاعمهم.

وسبق أن أفرجت ميليشيا الحوثي عن عشرات السجناء المحكوم عليهم، منهم محكوم عليهم بالإعدام ومنهم محكوم عليهم بالسجن لسنوات، ودفعت بهم إلى جبهات القتال، ليعود أغلبهم إلى أهاليهم جثثاً هامدة في صناديق الموت.