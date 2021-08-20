.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بقرار إيراني..الحوثي يهجّر سكاناً غرب اليمن

  • الخط
FILE PHOTO: Armed Houthi followers ride on the back of a truck after participating in a funeral of Houthi fighters killed in recent fighting against government forces in Yemen's oil-rich province of Marib, in Sanaa, Yemen February 20, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo/File Photo
من الحوثيين

بقرار إيراني..الحوثي يهجّر سكاناً غرب اليمن

175 أسرة بخطر التهجير في منطقة تقع إلى الشمال من مدينة الحديدة

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

ضمن مخطط عسكري إيراني، كشفت مصادر يمنية، الخميس، عن قرار لميليشيا الحوثي الانقلابية، بتهجير سكان قريتين ساحليتين بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

صراخ معتقلين وتعذيب.. تراث صنعاء سجون للحوثي اليمن صراخ معتقلين وتعذيب.. تراث صنعاء سجون للحوثي

في التفاصيل، نقل موقع "المرسى" الإخباري المحلي، عن مصادر خاصة، أن ميليشيا الحوثي أمهلت أهالي قريتي "دير عفيف" و"الزوطية" غربي مديرية باجل 30 يومًا لإخلاء المنطقة ابتداء من مطلع أغسطس/أب الجاري.

175 أسرة

وأوضحت المصادر أن قرار التهجير يشمل نحو 175 أسرة تقطن قرية "دير عفيف" شرق محطة رأس كتنيب وشمال معسكر الجبانة، بجانب 140 أسرة في قرية "الزوطية" جنوب منطقة العُرج الساحلية على بعد 4 كم شمال المحطة.

وتقع المنطقة إلى الشمال من مدينة الحديدة وتتوسط مينائي الحديدة والصليف الاستراتيجيان.

منطقة عسكرية محظورة

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا كانت حولت المنطقة الوقعة على الشريط الساحلي إلى منطقة عسكرية محظورة وملغومة الأسلحة يشرف عليها خبراء أيرانيون ولبنانيون، وفق الموقع.

ومنذ انطلاق معركة تحرير الحديدة قبل 3 سنوات ضيقت ميليشيا الحوثي الخناق على سكان المنطقة الساحلية التي أصبحت وكرا لمعامل تفخيخ الزوارق البحرية ونافذة إيرانية لتهديد خطوط الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة بحرًا.

كما ذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي جمعت بيانات جميع الزوار والسائقين في محيط المنطقة، مشيرةً إلى أن الميليشيا لا تسمح لأحد بالعبور إلا ببلاغ أمني.

فيما لم تسمح ميليشيا الحوثي حتى للبعثة الأممية بالوصول إلى المنطقة لتقييم الوضع الإنساني هناك.

وأحاطت مليشيا الحوثي القرى الساحلية شمال الحديدة بالمنشآت الحربية ومخازن الذخائر ومعامل التفخيخ ومنصات إطلاق الصواريخ.

وفي يناير 2019 هزت انفجارات متواصلة مخزنًا للذخائر تابع للحوثيين قرب قرية "دير عفيف"، وشنت الميليشيا على إثره حملة اقتحامات واعتقلات واسعة ضد أهالي القرية.

كما شهدت المنطقة ذاتها في مايو 2019 تجربة حية للألغام البحرية الإيرانية بحضور قيادات حوثية كبيرة، وفي مقدمتهم محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم، حيث أجريت تجربة تفجير ألغام بحرية، بإشراف خبراء يعتقد أنهم تابعين لحزب الله اللبناني.

من الحديدة فرانس برس
من الحديدة فرانس برس

ومؤخرا منعت مليشيا الحوثي آلاف الصيادين من مزاولة أعمالهم في الشريط الساحلي شمال الحديدة بعد أن أصبح محاصرا بحقول الألغام البحرية والبرية، وفق لمصادر محلية.

وأكدت المصادر أن عمليات زرع الألغام البحرية لم تتوقف من قبل الحوثيين منذ سريان الهدنة الأممية في الحديدة (ديسمبر 2018)، وتركزت في مناطق العُرج والصليف وكمران ورأس عيسى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الفيديو.. قتيلان بانهيار منزل في مصر شاهد الفيديو.. قتيلان بانهيار منزل في مصر
اليابان تخطط لجلب تراب من المريخ.. والسبب! اليابان تخطط لجلب تراب من المريخ.. والسبب!
الأكثر قراءة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص
الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى
فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة
هذا الحد الأعلى لتعويض المنازل المتضررة وفق كود البناء السعودي هذا الحد الأعلى لتعويض المنازل المتضررة وفق كود البناء السعودي
قبل أن تذهب
متعاون مع قوات التحالف في أفغانستان يروي للعربية تفاصيل هروبه
متعاون مع قوات التحالف في أفغانستان يروي للعربية تفاصيل هروبه
اكتشف المزيد