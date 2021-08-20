.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

محملة بالمتفجرات.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بصعدة

  • الخط
طائرة مسيرة حوثية الدريهمي الحديدة
أرشيفية - طائرة مسيرة حوثية

محملة بالمتفجرات.. الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية بصعدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز من صعدة اليمن اليمن والحوثي ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز من صعدة

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيرة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما أشار إلى أن إطلاق الطائرة المسيرة، يأتي تزامناً مع تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظة إحراج بين ميركل وبوتين.. ضيف ثقيل يقطع الحديث شاهد لحظة إحراج بين ميركل وبوتين.. ضيف ثقيل يقطع الحديث
وزير خارجية بريطانيا في مأزق.. ذهب بإجازة رغم سقوط كابل وزير خارجية بريطانيا في مأزق.. ذهب بإجازة رغم سقوط كابل
الأكثر قراءة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص
"أنقذوا أطفالنا".. لقطة لن تنتسى لرضيع أفغاني بمطار كابل
قبل أن تذهب
كيف يرى الناخبون الأميركيون انسحاب بلادهم من أفغانستان؟.. النتائج صادمة
كيف يرى الناخبون الأميركيون انسحاب بلادهم من أفغانستان؟.. النتائج صادمة
اكتشف المزيد