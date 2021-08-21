كابوس لا يتنهي.. حقل ألغام حوثي بمساحة واسعة غرب اليمن

عثرت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، الجمعة، على حقل ألغام زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، على مساحة واسعة في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة غربي اليمن، بداية من قوس النصر.

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في التفاصيل، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن حقل الألغام يمتد على كامل محيط قوس النصر، مشيراً إلى أن فريقا هندسياً انتزع وفكك في الساعات الماضية 19 عبوة زِنَة الواحدة 6 هنش تحوي مواد شديدة الانفجار، من أعمدة وأرضية قوس النصر.

ولفت إلى أن الفريق الهندسي يحتاج وقتاً لتطهير منطقة قوس النصر، موضحاً أن مساحة الحقل واسعة فضلاً عن أن قناصة الميليشيات الحوثية المتمركزة في مواقعها شرق وشمال شرق كيلو 16 تحاول إعاقة جهوده.

شبكة ألغام

ويأتي اكتشاف هذا الحقل في إطار جهود الفرق الهندسية لمسح المناطق التي يمر عبرها خط أنبوب مياه الشرب الرئيسية للمدينة بعد اكتشاف شبكة ألغام ملفوفة بالأنبوب أمام شركة مطاحن البحر الأحمر.

وكان فريقاً هندسياً قد عثر على شبكة ألغام مطلع الأسبوع زرعتها ميليشيات الحوثي في محيط أنبوب مياه الشرب الرئيسي لمدينة الحديدة، وتحديداً أمام شركة مطاحن البحر الأحمر الكائنة في شارع صنعاء، الأمر الذي يكشف مدى إجرامها.

نجاحات كبيرة

يشار إلى أن هندسية القوات المشتركة والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" حققا خلال الثلاثة الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في تطهير حقول وشبكات ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في مناطق الساحل الغربي.

ورغم ذلك التقدم، لا تزال ألغام الميليشيات الحوثية تشكل كابوسا يؤرق أهالي الساحل الغربي، حيث حصدت أرواح الكثير من أبنائهم