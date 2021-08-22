رئيس برلمان اليمن: جماعة الحوثي تتعمد تقويض السلام

قال رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي، لا تزال تتعمد تقويض جهود ومبادرات السلام والاستمرار في إطلاق النار وتهريب الأسلحة.

وأكد البركاني أثناء لقائه القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، كاثرين ويستلي، أنها "مؤشرات لا تنبئ إطلاقاً عن رغبتهم في السلام"، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي "أسرع إلى التوقيع وأبعد عن التنفيذ كما هو الحال في اتفاق ستوكهولم"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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كما أكد رئيس البرلمان اليمني جاهزيتهم للسلام المبني على المرجعيات الثلاث، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، داعياً إلى تكاتف الجهود الدولية بصورة عاجلة لحل الأزمة اليمنية والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائمها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين في مأرب ومختلف المحافظات اليمنية.

بدورها، أكدت القائمة بأعمال السفير الأميركي، موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار أراضي الجمهورية اليمنية، مجددة حرص الولايات المتحدة على مواصلة الجهود الأممية من أجل التوصل إلى سلام دائم في اليمن ودعم المبعوث الجديد لليمن، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للحكومة الشرعية للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.