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شاهد.. قصف حوثي بالحديدة يدمر منازل ويشرد أصحابها

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قصف حوثي
أثار الدمار الذي خلفه قصف حوثي بالحديدة
اليمن والحوثي

شاهد.. قصف حوثي بالحديدة يدمر منازل ويشرد أصحابها

يمنيون ينزحون من حي المنظر بالحديدة بحثا عن أماكن آمنة بعيدة عن القصف الحوثي

العربية. نت - أوسان سالم

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تسبب القصف المدفعي والصاروخي المتعمد الذي تشنه الميليشيات الحوثية الإرهابية، بين الحين والآخر، على حي منظر الشعبي في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن، بتدمير منازل المواطنين وتشريدهم منها.

وقال مواطنون في حي منظر، إنهم يتعرضون للقصف اليومي من قبل الميليشيات الحوثية وهم في منازلهم، ما جعلهم ينزحون بأسرهم وأولادهم إلى أماكن آمنه من أجل الحفاظ على أرواحهم.

وأكد المواطنون، أن منازلهم دمرت بالكامل ولم تتبق منازل صالحة للسكن والعيش ما جعل مئات الأسر تعيش حياة التشرد والنزوح وتبحث لها عن أماكن بعيدة عن قصف الحوثيين، وفق إعلام القوات المشتركة.

وأضاف المواطنون، أن القصف الحوثي طال جميع الأماكن في الحي حتى المساجد نالت نصيبها من الأضرار والدمار وأصبحت شاهداً على جرائم الحوثيين.

وتستمر الميليشيات الحوثية الإجرامية بارتكاب أعمالها العدائية بحق المواطنين في حي منظر السكني جنوب مدينة الحديدة، مخلفة دماراً كبيراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة، لتجبرهم على التشرد والنزوح.

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