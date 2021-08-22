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مأرب.. قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش وغارات التحالف

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عناصر من الجيش اليمني(أرشيفية- فرانس برس)
الجيش اليمني(أرشيفية- فرانس برس)
اليمن والحوثي

مأرب.. قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش وغارات التحالف

أفراد الجيش قضوا على 7 من عناصر ميليشيا الحوثي أثناء محاولتهم التسلل لأحد المواقع العسكرية في المشجح

العربية. نت - أوسان سالم 

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سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أفراد الجيش والمقاومة قضوا على سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح.

عناصر الجيش اليمني في مأرب
عناصر الجيش اليمني في مأرب

وأضاف، أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات للميليشيا الحوثية في جبهتي الكسارة والمشجح وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد.

وأمس السبت، أعلنت قوات الجيش اليمني، سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بين قتيل وجريح في جبهتي الكسارة والمشجح غرب مأرب.

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وأفاد موقع الجيش اليمني، بأن قوات الجيش، استهدفت في مجاميع من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التقدم في جبهتي الكسارة والمشجح، واجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية استهدفت بها، تجمعات وتعزيزات الحوثيين، بأطراف المحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

كما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مقتل خبير عسكري إيراني و9 آخرين، بينهم قيادات ميدانية في الميليشيات الحوثية بغارة جوية للتحالف في جبهة صرواح غربي مأرب.

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