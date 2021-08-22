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واشنطن: 5 ملايين دولار لمعلومات عن لبناني يموّل الحوثيين

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خليل يوسف حرب
صورة منشور وزارة الخارجية الأميركية حول خليل يوسف حرب
حزب الله

واشنطن: 5 ملايين دولار لمعلومات عن لبناني يموّل الحوثيين

خليل يوسف حرب مستشار مقرب من أمين عام حزب الله وأشرف على عمليات عسكرية للميليشيا في عدد من دول الشرق الأوسط

العربية.نت - أوسان سالم 

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عرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى ميليشيا حزب الله، أسهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.

ونشر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، على "تويتر" صورة للرجل اللبناني المدعو خليل يوسف حرب، وأوضح أنه "مستشار مقرب من أمين عام حزب الله" حسن نصرالله وأشرف على عمليات عسكرية للميليشيا في عدد من دول الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن خليل يوسف حرب يلعب "دوراً أساسياً في عمليات" ميليشيا حزب الله، كما يعمل على "تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى".

عناصر من حزب الله في لبنان (أرشيفية)
عناصر من حزب الله في لبنان (أرشيفية)

وأضاف أن "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في حزب الله اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط".

كما أن حرب أيضاً حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى "حلفاء حزب الله اللبناني في اليمن"، في إشارة للحوثيين.

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
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وطالب البرنامج كل من لديه معلومات عن خليل يوسف حرب، بإرسالها للحصول على مكافأة، عبر العناوين المرفقة بصورة الرجل اللبناني المطلوب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يونيو الماضي عقوبات على أعضاء في "شبكة تهريب" مرتبطة بإيران تجمع الملايين لصالح ميليشيا الحوثي، وهذا الدعم، حسب واشنطن، يساعد الحوثيين على تنفيذ هجمات تهدد البنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية.

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