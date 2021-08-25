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ميليشيا الحوثي تنهب ممتلكات مؤسسة نسوية في اليمن

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حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)

ميليشيا الحوثي تنهب ممتلكات مؤسسة نسوية في اليمن

العربية.نت - أوسان سالم 

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نهبت ميليشيا الحوثي، مؤسسة نسوية تنموية في مدينة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها في المحافظة.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن ميليشيا الحوثي نهبت مؤسسة ذ"الرائدات" التنموية بمدينة إب.

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وأضافت أن عملية النهب والمصادرة جاءت بعد أسابيع قليلة من إغلاق المؤسسة وطرد الموظفات والعاملات فيها.

وتنشط المؤسسة في التدريب والتأهيل للنساء والطالبات واستفاد من خدماتها الآلاف منذ أكثر من 10 أعوام.

ونهاية مارس الماضي، اقتحمت عناصر من ميليشيات الحوثي بقيادة المدعو "نبيل المرتضى" جمعية دار الكتاب والسنة في المحافظة، وصادرت جميع ممتلكاتها، كما استحوذ المشرف الاجتماعي لميليشيا الحوثي في إب "أحمد العصري" على "مستوصف الخنساء" التابع للجمعية، والذي يتحكم بإدارته العامة والمالية بتوجيهات من المشرف العام "يحيى اليوسفي".

واختطف القيادي الحوثي عدداً من موظفي المستوصف وطرد آخرين، وفرض إدارة جديدة بقوة السلاح، واستولى على ممتلكات وعائدات المستوصف الطبي والذي يقدم خدمات للآلاف من المرضى بأسعار زهيدة، كونه يتبع جمعية خيرية.

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