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صنعاء.. انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه

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حطام صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي وعليه لوغو تصنيع إيراني(فرانس برس)
حطام صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي وعليه لوغو تصنيع إيراني(فرانس برس)

صنعاء.. انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر في صنعاء اليوم الأربعاء، بأن صاروخا باليستيا لميليشيات الحوثي انفجر أثناء محاولة إطلاقه.

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كما أفادت بأن انفجار الصاروخ الباليستي الحوثي تسبب بتناثر شظايا على أحياء مدنية في صنعاء.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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