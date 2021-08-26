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غارات تستهدف تجمعات حوثية.. وإسقاط طائرة مسيرة

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اعلى جبال القرحاء في البيضاء
غارة للتحالف تستهدف تمركز الحوثيين - أرشيفية
اليمن والحوثي

غارات تستهدف تجمعات حوثية.. وإسقاط طائرة مسيرة

مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر حوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية شمال غربي محافظة مأرب

العربية. نت - أوسان سالم

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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، سلسلة غارات جوية على مواقع وآليات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي مأرب والبيضاء.

كما أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، غربي مأرب، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

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وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب".

كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات ومعدات ومواقع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة رحبة جنوبي المحافظة ذاتها، فيما استهدفت بعدة غارات أخرى؛ تجمعات وآليات قتالية للميليشيات في جبهة نعمان شمال شرقي محافظة البيضاء.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من الميليشيات الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اللعيرف ومحزمات ماس شمال غربي محافظة مأرب.

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