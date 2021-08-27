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أسماء وصور.. تفكيك خلية تجسس حوثية غرب اليمن

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أخطر أفراد الخلية
اليمن والحوثي

أسماء وصور.. تفكيك خلية تجسس حوثية غرب اليمن

ضبط 3 من أخطر أفراد الخلية جميعهم من أبناء مديرية موزع بمحافظة تعز

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الجمعة، عن عملية تفكيك خلية تجسس تابعة للميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في مديرية موزع.

وكشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة معلومات أولية عن الخلية، مؤكدا أن شعبة الاستخبارات العامة تمكنت من ضبط وتفكيك الخلية بعد أشهر قليلة من زرعها للعمل من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بعد عملية رصد وتحري دقيقة.

3 صور

وأوضح أنه تم ضبط ثلاثة من أخطر أفراد الخلية جميعهم من أبناء مديرية موزع بمحافظة تعز هم (شمس الدين محمد مقبل الحميري، ومحمد عوض درويش، وعزالدين عبده علي راعي) بعد أن تم تجنيدهم من قبل قيادي حوثي من أبناء المديرية يدعى (عماد عبد السلام الحميري) ويعمل في مناطق سيطرة الميليشيات.

ولفت الإعلام العسكري إلى أن اعترافات الخلية كشفت عن مهمتين رئيسيتين لها في الساحل الغربي، الأولى رصد تحركات القوات المشتركة وقياداتها والشخصيات الاجتماعية في المحورين الجنوبي والشمالي للساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة، والثانية شراء أسلحة وذخائر من تجار في الساحل الغربي ونقلها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

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ويعد ضبط وتفكيك الخلية إنجاز أمني نوعي جديد لشعبة الاستخبارات العامة في القوات المشتركة والتي سبق أن فككت سلسلة خلايا في الساحل الغربي تابعة لميليشيات الحوثي أهمها خلية المخا، وخلية تهريب الأسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وخلية زرع العبوات الناسفة، الأمر الذي يشكل ضربة قاسية للميليشيات.

وأكد إعلام القوات المشتركة أنه سينشر في وقت لاحق اعترافات الخلية.

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