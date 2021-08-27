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الإرياني: قدمنا شكاوى ضد إيران أمام مجلس الأمن لدورها بجرائم الحوثيين

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معمّر الإرياني
اليمن والحوثي

الإرياني: قدمنا شكاوى ضد إيران أمام مجلس الأمن لدورها بجرائم الحوثيين

وزير الإعلام: الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 قيادياً حوثياً ليست آخر المطاف

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحكومة ستقدم شكاوى وبلاغات ضد حكومة إيران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران لدورها في "جرائم" الميليشيات الحوثية.

وقال في تغريدة له عبر "تويتر": "بشأن مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، فستقوم الحكومة بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي".

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واعتبر الإرياني أن "الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 من قيادات مليشيا الحوثي، ليست آخر المطاف، فهناك الكثير من الإجراءات المترتبة عليها، كما أن هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين".

وأضاف: "أما ما يتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية فسيكون للحكم تبعاته الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب".

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