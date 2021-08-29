الجيش اليمني: السلام لن يتحقق إلا بإخضاع الحوثي بالقوة

بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف قاعدة العند في لحج اليمنية مخلفاً عشرات القتلى والجرحى في وقت سابق اليوم، أكد رئيس هيئة الأركان في اليمن، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، الأحد، أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بإخضاع جماعة الحوثي بالقوّة العسكرية وبتوحد اليمنيين خلف القيادة السياسية حتى إنهاء الانقلاب.

وقال إن الجريمة التي ارتكبتها المليشيات دليل إضافي على طبيعتها الدموية ونهجها الإرهابي وحقدها وكراهيتها للشعب اليمني ورغبتها الجامحة في اجتثاثه لكي تتفرد بالحكم والثروة، وفق ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن.

مادة اعلانية

كما أضاف: "المليشيا الحوثية الإرهابية دأبت على تنفيذ الجرائم كلما شعرت بالعجز والفشل في تحقيق أهدافها التوسّعية"، مشدداً على رفع الجاهزية القتالية والتحلي باليقظة العالية والاستعداد الدائم لتنفيذ المهام المطلوبة.

رئيس هيئة الأركان: السلام في اليمن لن يتحقق إلا بإخضاع هذه العصابة الكهنوتية الإرهابية بالقوّة العسكرية وبتوحّد اليمنيين خلف القيادة السياسية الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والسلام. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 29, 2021

بدوره، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأحد، أن الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على قاعدة العند في لحج اليمنية، تم باستخدام صاروخ باليستي ايراني الصنع.

وكتب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إن هذا الهجوم الإرهابي الغادر يؤكد على أن الجميع مستهدف من قبل مليشيا الحوثي، مضيفاً أن الهجوم على قاعدة العند يؤكد من جديد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد العسكري في مختلف الجبهات، وتقويض الجهود الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار، وذلك بإيعاز وسلاح إيراني، ويثبت أن كامل التراب اليمني مستهدف من قبل مليشيا إرهابية لا عهد ولا ميثاق ولا أخلاق لها.

٢-هذا الهجوم الارهابي يؤكد من جديد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد العسكري في مختلف الجبهات، وتقويض الجهود الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار، وذلك بإيعاز وسلاح ايراني، ويثبت ان كامل التراب اليمني مستهدف من قبل مليشيا ارهابية لا عهد ولا ميثاق ولا اخلاق لها — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 29, 2021

هذا وارتفع عدد القتلى في الهجوم الحوثي الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية إلى 40، بحسب ما أكدت مصادر طبية وعسكرية.

وأوضح محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لوكالة فرانس برس أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن.

كما أضاف أن عدد القتلى بلغ أكثر من 40 و60 جريحا على الأقل، وتابع مرجحا ارتفاع عدد القتلى، لاسيما وأن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان