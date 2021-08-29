السويد تعلق على هجوم قاعدة العند باليمن.. "تقارير مروعة"

علقت وزيرة خارجية السويد آن ليندي على الهجوم الحوثي الذي استهدف صباح الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية.

وقال ليندي، الأحد، إن هناك تقارير مروعة عن سقوط العديد من الضحايا في الهجوم على قاعدة العند.

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كما أضافت على حسابها في تويتر أن هناك "ضرورة ملحة" لوقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية في اليمن.

Shocking reports of many casualties in attacks on military base in Yemen. Urgent need for cease-fire and political process. #Yemen — Ann Linde (@AnnLinde) August 29, 2021

صواريخ وطائرات مسيرة

يشار إلى أن عدد القتلى في الهجوم الحوثي على قاعدة العند ارتفع إلى 40، وفق مسؤولين عسكريين يمنيين.

وأوضح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، محمد النقيب، لوكالة فرانس برس أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن. وقال النقيب في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ أكثر من 30 فيما وصل عدد الجرحى إلى 56 على الأقل، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى، لاسيما أن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان.

إلى ذلك أظهرت مشاهد من داخل مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج جثثاً متفحمة، وصل عددها إلى أكثر من 25، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، في حين لا تزال سيارات الإسعاف تنقل مزيداً من الجثث والمصابين إلى المستشفيات.

استهداف عام 2019

يذكر أن قاعدة العند كانت استهدفت أوائل العام 2019، بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، خلال عرض عسكري، ما أدى في حينه إلى مقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20، فيما توفي لاحقاً نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، صالح الزنداني، متأثراً بإصابته وقتذاك.

وتعتبر قاعدة العند إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن، وتقع شمال مدينة الحوطة عاصمة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومتراً.