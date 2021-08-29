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السويد تعلق على هجوم قاعدة العند باليمن.. "تقارير مروعة"

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سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج (فرانس برس)

السويد تعلق على هجوم قاعدة العند باليمن.. "تقارير مروعة"

وزيرة الخارجية قالت إن هناك "ضرورة ملحة" لوقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية في اليمن

دبي - العربية.نت

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علقت وزيرة خارجية السويد آن ليندي على الهجوم الحوثي الذي استهدف صباح الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية.

وقال ليندي، الأحد، إن هناك تقارير مروعة عن سقوط العديد من الضحايا في الهجوم على قاعدة العند.

كما أضافت على حسابها في تويتر أن هناك "ضرورة ملحة" لوقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية في اليمن.

صواريخ وطائرات مسيرة

يشار إلى أن عدد القتلى في الهجوم الحوثي على قاعدة العند ارتفع إلى 40، وفق مسؤولين عسكريين يمنيين.

وأوضح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، محمد النقيب، لوكالة فرانس برس أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن. وقال النقيب في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ أكثر من 30 فيما وصل عدد الجرحى إلى 56 على الأقل، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى، لاسيما أن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان.

إلى ذلك أظهرت مشاهد من داخل مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج جثثاً متفحمة، وصل عددها إلى أكثر من 25، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، في حين لا تزال سيارات الإسعاف تنقل مزيداً من الجثث والمصابين إلى المستشفيات.

من مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج (فرانس برس)
من مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج (فرانس برس)

استهداف عام 2019

يذكر أن قاعدة العند كانت استهدفت أوائل العام 2019، بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، خلال عرض عسكري، ما أدى في حينه إلى مقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20، فيما توفي لاحقاً نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، صالح الزنداني، متأثراً بإصابته وقتذاك.

وتعتبر قاعدة العند إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن، وتقع شمال مدينة الحوطة عاصمة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومتراً.

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