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اليمن.. هجوم حوثي يستهدف قاعدة العند في لحج

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قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)
عناصر من قوات الجيش اليمني (أرشيفية- رويترز)

اليمن.. هجوم حوثي يستهدف قاعدة العند في لحج

دبي- العربية.نت

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أفادت مصادر أمنية أن 7 عسكريين على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون بهجوم حوثي بصواريخ باليستية ومسيرات مفخخة صباح اليوم الأحد استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمال عدن.

وأكدت المصادر للعربية أن الهجوم استهدف تشكيلا عسكريا من قوات العمالقة أثناء تمرين تدريبي في القاعدة.

قاعدة العند..استُخدمت بالحرب الباردة واستهدفت من الحوثي اليمن قاعدة العند..استُخدمت بالحرب الباردة واستهدفت من الحوثي

في حين أوضح مسؤول يمني محلي لوكالة فرانس برس أن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي، استهدف القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة".

من جانبها، أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج بأنها تسلمت جثث "سبعة قتلى" واستقبلت "أكثر من خمسين جريحا" بعد الهجوم.

استهداف سابق

يذكر أن تلك القاعدة التي تعد الأكبر في البلاد، كانت استهدفت أوائل العام 2019، بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، خلال عرض عسكري، ما أدى في حينه إلى مقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20. فيما توفي لاحقا اللواء صالح الزنداني، نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، متأثرا بإصابته وقتذاك.

وتعتبر إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن، وتقع شمال مدينة الحوطة عاصمة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومتراً.

من قاعدة العند
من قاعدة العند

كما تضم مدرجا للطائرات ومخازن أسلحة وملحق سكن طيارين، فضلا عن معسكر لواء من قوات المشاة وآخر لقوات الدروع.

إلى ذلك، تتضمن تلك القاعدة التي تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول 20 كيلومترا، معسكرا تدريبيا وورش صيانة الطائرات الحربية والعتاد العسكري الثقيل.

وكان الأميركيون استخدموها سابقا كنقطة انطلاق لمسيّرات تتعقب عناصر القاعدة.

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